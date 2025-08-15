Kırklareli'nde Yangın Zincirleme Trafik Kazasına Yol Açtı

Kırklareli'nin Babaeski- Lüleburgaz yolu arasında çıkan yangnda yoğun duman zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Babaeski ile Lüleburgaz ilçeleri arasında anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangından yükselen yoğun duman, D100 karayolunda görüş mesafesini düşürdü. Duman nedeniyle yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kısa süre kapanan Avrupa Otoyolu ve D100 karayolu ulaşıma açıldı. - KIRKLARELİ