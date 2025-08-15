Kırklareli'nde Yangın Zincirleme Trafik Kazasına Yol Açtı

Kırklareli'nde Yangın Zincirleme Trafik Kazasına Yol Açtı
Kırklareli'nin Babaeski-Lüleburgaz yolu üzerinde meydana gelen yangın, yol boyunca yoğun duman oluşturdu. Duman görüş mesafesini düşürerek zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada 6 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ile Lüleburgaz ilçeleri arasında anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangından yükselen yoğun duman, D100 karayolunda görüş mesafesini düşürdü. Duman nedeniyle yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan kısa süre kapanan Avrupa Otoyolu ve D100 karayolu ulaşıma açıldı. - KIRKLARELİ

