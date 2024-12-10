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Kırklareli'nde Yangın: Bir Kişi Yaralandı

Kırklareli'nde Yangın: Bir Kişi Yaralandı
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Kırklareli'nin Karahıdır Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 60 yaşındaki Erol Mazlıoğlu yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangında bir adam yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karahıdır Mahallesi Şerefli Sokak'ta yaşayan Erol Mazlıoğlu'nun (60) tek katlı evinde dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mazlıoğlu, itfaiye ekiplerince evden çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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