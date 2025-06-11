Kırklareli'nde Yangın: 30 Dönüm Buğday Yandı

Kırklareli'nde Yangın: 30 Dönüm Buğday Yandı
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, çevre halkının da yardımıyla söndürüldü.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bağlı Büyükmandıra beldesinde çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 dönüm biçilmemiş buğday yandı.

Edinilen bilgilere göre, Büyükmandıra beldesinde bulunan biçilmemiş bir buğday tarlasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, vatandaşların da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 30 dönüm ekili buğday yanarken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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