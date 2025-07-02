Kırklareli'nde Yangın: 150 Dekar Alan Zarar Gördü

Kırklareli'nde Yangın: 150 Dekar Alan Zarar Gördü
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Kırklareli'de meydana gelen yangında 150 dekar ekili ve ağaçlık alan etkilendi. Yangın, Ahmetce köyü yakınlarında rüzgarın etkisiyle hızlıca yayıldı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Kırklareli'nde ekili ve ağaçlık alanda çıkan yangında 150 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli merkeze bağlı Ahmetce köyü yakınlarında ekili alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında 150 dekar alan zarar gördü. Sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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