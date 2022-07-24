Kırklareli'nde yakalanan 327 kaçak göçmen sınır dışı edildi Kırklareli'nde Jandarma ekiplerince yakalanan 327 kaçak göçmen, İstanbul'a götürülerek havayoluyla Afganistan'a gönderilmek üzere sınır dışı edildi. Kırklareli'nde Jandarma ekiplerince yakalanan 327 kaçak göçmen, İstanbul'a götürülerek havayoluyla Afganistan'a gönderilmek üzere sınır dışı edildi. Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilen toplam 327 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde iki grup halinde otobüslerle İstanbul Havalimanına sevk edildi. Jandarmanın Hava Limanına getirdiği son grup düzensiz göçmen Göç İdaresi Başkanlığınca charter uçuşu ile Afganistan ülkesine sınır dışı edildi. - KIRKLARELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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