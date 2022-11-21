Kırklareli'nde 'yağma' suçuna karıştığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nde 'yağma' suçuna karıştığı iddia edilen 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Kırklareli'nde 'yağma' suçuna karıştığı iddia edilen 6 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, 25 Ekim tarihinde Kofçaz ilçesinde yağma (gasp) suçunu işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilere yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 metal sopa, 8 adet av tüfeği kartuşu, 10 adet tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ve 5 adet otomobile el konuldu. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Operasyon Jandarma 3. Sayfa Haberler

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