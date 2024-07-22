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Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

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Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında şüphe üzerine 2 otomobilde yapılana aramada uyuşturucu ve para ele geçirildi. 40 uyuşturucu hap, 1.3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar para bulundu. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan denetimler esnasında şüphe üzerine 2 otomobilde yapılana aramada uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri denetim yaptığı esnada 2 otomobil durdurdu. Şüphe üzerine otomobillerde yapılan aramda 40 uyuşturucu hap, 1.3 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Araçta buluna 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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