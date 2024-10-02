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Kırklareli'nde Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 15 Gözaltı

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda esrar, metamfetamin, uyuşturucu haplar ve sahte içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 12 gram esrar, 8 uyuşturucu hap, 6 gram metamfetamin, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 litre sahte içki ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahte İçki Kaçakçılık Jandarma

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