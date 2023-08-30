Kırklareli'nde Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, extasy, esrar ve kokain ele geçirildi.

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 48 gram metamfetamin,13 extasy, 10 gram esrar ile 28 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.