Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta ve şüphelilerde yapılan aramada 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde ve 21 bin 730 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ