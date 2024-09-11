Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı. Operasyonda 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde ve 21 bin 730 lira ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta ve şüphelilerde yapılan aramada 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde ve 21 bin 730 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ