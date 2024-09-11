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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı. Operasyonda 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde ve 21 bin 730 lira ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta ve şüphelilerde yapılan aramada 3 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde ve 21 bin 730 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tutuklama Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis

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