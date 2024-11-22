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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silahlar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde kent merkezi ile Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 5 tabanca, av tüfeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 915 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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