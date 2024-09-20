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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ticari takside yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi, 3'ü tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Lüleburgaz ilçesinde bir ticari takside uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler belirtilen ticari taksiti durdu. Araçta yapılan aramada 52,95 gram kokain, 91,61 gram esrar, 12 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.

Ayrıca Lüleburgaz ilçesinde yunus timlerince durdurulan bir şüphelinin üzerinde de uyuşturucu ele geçirildi.

Her iki olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa

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