Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda metamfetamin, extasy, esrar ve kokain ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken 5 kişi tutuklandı.