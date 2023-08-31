Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda metamfetamin, extasy, esrar ve kokain ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken 5 kişi tutuklandı.
Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 48 gram metamfetamin, 13 extasy, 10 gram esrar ile 28 gram kokain ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. - KIRKLARELİ