Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Kırklareli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Jandarma tarafından yapılan operasyonda, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kent merkezi ile Vize, Babaeski, Lüleburgaz ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler serbest kaldı. - KIRKLARELİ