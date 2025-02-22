Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler; B.B., N.D., R.K. ve Y.P.'yi yakaladı.

Operasyonda 66,94 gram metamfetamin, 0,35 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ