Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 65 gram kokain, 111 kırmızı reçeteli hap, 2 tabanca, buzdolabının içerisinde 125 tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü, hassas terazi, telefon, 150 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 46 bin 800 lira ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa