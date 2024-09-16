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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Aramada uyuşturucu madde, silahlar ve para ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Adrese yapılan baskında bir şüpheli, uyuşturucu maddeleri tuvalete dökerken yakalandı. Operasyonla ilgili O.C, S.C. ve O.S. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca, 22 tabanca mermisi, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 750 lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.C. ve O.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli serbest kaldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Babaeski Gözaltı 3-sayfa Sağlık Polis Hukuk

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