Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Adrese yapılan baskında bir şüpheli, uyuşturucu maddeleri tuvalete dökerken yakalandı. Operasyonla ilgili O.C, S.C. ve O.S. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, 2 tabanca, 22 tabanca mermisi, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 750 lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.C. ve O.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli serbest kaldı. - KIRKLARELİ