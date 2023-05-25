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Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-15 Mayıs tarihlerinde uyuşturucu ve uyarı madde ticareti yapmak ve kullanmak suçundan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken 56,48 gram kubar esrar, 160,95 gram skunk, 0,52 gram kokain, 166,42 gram metamfetamin ile 33 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kırklareli 3. Sayfa Haberler

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