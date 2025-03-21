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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, kent merkezinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile tüfek geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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