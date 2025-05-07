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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı
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Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler kent merkezi, Lüleburgaz ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerine yapılan aramada 44.65 gram eroin, 52 sentetik ecza,18.62 gram bonzai, 2.56 gram metamfetamin, 1.27 gram skunk, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 3 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 73 bin 100 lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 12 şüphelinde 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest kalırken diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa
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