Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kent merkezi, Lüleburgaz ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 44.65 gram eroin, 52 sentetik ecza,18.62 gram bonzai, 2.56 gram metamfetamin, 1.27 gram skunk, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 3 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 73 bin 100 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüphelinde 4'ü ifadelerinin ardından serbest kalırken diğerleri adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı. - KIRKLARELİ