Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheliyi gözaltına aldı ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ