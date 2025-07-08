Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 100 Milyon TL'lik Ele Geçirildi

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 100 Milyon TL'lik Ele Geçirildi
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Kırklareli merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 100 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 100 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

Alınan bilgiye göre, yurt dışından uyuşturucu getiren şüphelilere yönelik jandarma ekipleri Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Kırklareli merkezli Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlarda 12 kilo skunk, 11 kilo bonzai, 5 kilo kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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