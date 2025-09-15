Haberler

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada sentetik ecza, metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir ikamette yapılan aramada; 46 adet sentetik ecza, 17,89 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde fişeklemede kullanıldığı değerlendirilen rulo alüminyum folyo kağıdı, 6 bin 540 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.K. adliyeye sevk edildi. Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
