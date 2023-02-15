Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 20 gram eroin, 10 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 2 tabanca yakalandı. Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler şüpheli S.A.'ya yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelinin ev ve otomobilinde yapılan aramada 20 gram eroin, 10 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Uyuşturucu Ticareti Kırklareli 3. Sayfa Haberler

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