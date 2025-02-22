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Kırklareli'nde Umuma Açık Alanlara Jandarma Denetimi

Kırklareli'nde Umuma Açık Alanlara Jandarma Denetimi
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri, umuma açık alanlarda gerçekleştirdiği denetimlerde 161 işletmeyi kontrol etti. Denetimlerde 642 kişinin GBT'si sorgulanırken, 1 şüpheli yakalandı ve ruhsatsız tabanca ile gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince umuma açık alanlar denetlendi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri umuma açık alanlara denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimlerde 161 işletme kontrol edildi.

Denetimlerde 642 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, 530 araç ve sürücüsünün evrakı kontrol edilirken çeşitli suçlardan aranması olan 1 şüpheli yakalandı.

Öte yandan denetimlerde ruhsatsız tabanca ile bir miktar gümrük kaçağı içki ele geçirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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