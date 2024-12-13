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Kırklareli'nde Traktör Sürücülerine Trafik Uyarısı

Kırklareli'nde Traktör Sürücülerine Trafik Uyarısı
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı, traktör sürücülerini rops demirinin takılması, sarı ikaz lambası ve römork arkasına üçgen reflektörün zorunlu olduğu konusunda bilgilendirerek trafik güvenliği hakkında uyarılarda bulundu.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri traktör sürücülerini rops demirinin takılması, sarı ikaz lambası ve römork arkasına üçgen reflektörün zorunlu olduğunu, ışık donanımları ve genel trafik konularında uyararak bilgilendirdi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi. Ekipler sorumlu oldukları bölgelerde traktör sürücülerini rops demirinin takılması, sarı ikaz lambası ve römork arkasına üçgen reflektörün zorunlu olduğunu, ışık donanımları ve genel trafik konularında bilgilendirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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