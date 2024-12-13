Kırklareli'nde Traktör Sürücülerine Trafik Uyarısı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri traktör sürücülerini rops demirinin takılması, sarı ikaz lambası ve römork arkasına üçgen reflektörün zorunlu olduğunu, ışık donanımları ve genel trafik konularında uyararak bilgilendirdi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi. Ekipler sorumlu oldukları bölgelerde traktör sürücülerini rops demirinin takılması, sarı ikaz lambası ve römork arkasına üçgen reflektörün zorunlu olduğunu, ışık donanımları ve genel trafik konularında bilgilendirdi. - KIRKLARELİ