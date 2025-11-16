Haberler

Kırklareli'nde Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, dönüş yapan traktör ile çarpışan otomobilin ön kısmı ezildi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi çevre yolunda traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 59 AKR 575 plakalı otomobil, Pınarhisar Çevre Yolu Erenler köyü kavşağında dönüş yapmak isteyen 39 ACB 414 plakalı traktörle çarpıştı. Traktörün arkasındaki çoklu patlatma tarım aletine çarpan otomobilin ön kısmı tamamen ezilerek, hava yastıkları açıldı ve araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 2 yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar, ambulansla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yol kısa süreli kontrollü olarak trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
Galatasaray'a da gol atan Kocaelisporlu Agyei'ye sevgi seli

Galatasaray'a da gol atan Agyei'ye şehirde sevgi izdihamı
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
İsrail ateşkese rağmen saldırdı

İsrail'i ateşkes de durduramıyor! Yine saldırdılar
Beşiktaş GAİN'den tarihe geçen inanılmaz başlangıç

Beşiktaş'tan ligde tarihe geçen inanılmaz başlangıç
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.