Kırklareli'nde Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İpek Hançer Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İpek Hançer, Hızırbey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kırklareli'nde geçtiğimiz gün kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde hayatını kaybeden İpek Hançer son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz gün Rauf Denktaş Bulvarı'nda seyir halindeki 39 BC 352 plakalı Baran C. (20) idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmişti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri araçta bulunan İpek Hançer'in (21) hayatını kaybettiğini tespit etmişti.
Hançer'in bugün Hızırbey Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından İpek Hançer, şehir mezarlığında defnedildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa