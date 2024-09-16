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Kırklareli'nde Trafik Kazası: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kontrolünü kaybeden bir kamyonet kaldırımda yürüyen bir kadına çarparak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, iki gün önce Lüleburgaz ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. (15) yönetimindeki 39 SL 661 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Birsen Salman'a (55) ve ardından da bir evin duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan Birsen Salman, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan 15 yaşındaki sürücü S.Ö. ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Ö, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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