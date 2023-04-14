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Kırklareli'nde trafik kazası: 2 yaralı

Kırklareli'nde trafik kazası: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi Çiftlikköy köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz istikametine doğru seyir halinde bulunan Şaban A. idaresindeki 34 PS 1173 plakalı kamyonet, aynı yöne doğru ilerleyen Deniz Y. yönetimindeki 59 LZ 980 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza mahalline intikal eden güvenlik güçleri ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükkarıştıran Lüleburgaz Kırklareli 3. Sayfa Haberler

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