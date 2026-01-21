Haberler

Kırklareli'nde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kırklareli'nin Eriklice köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin kamyonla çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Kırklareli'nde otomobilin karşı şeritten gelen kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Eriklice köyü yolu üzerinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan kişiler araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobilde bulunan kişilerden birinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan bir kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Eriklice yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

