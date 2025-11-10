Haberler

Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın, kontrolden çıkan bir otomobilin yol kenarına savrulması sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne-Tekirdağ yolu Alpullu beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 59 ZK 575 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü A.A'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobilde yolcu olarak bulunan A.A.'nın babası yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray'da üçlü zirve! ABD, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanları bir araya geldi

Beyaz Saray'da sürpriz zirve! Hakan Fidan da katıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
TOKİ için başvurular başladı: Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat

Kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat
İki ülke arasında gerginlik yine tırmandı! Barış anlaşmasını askıya aldılar

Savaş çanları çalıyor! Barış anlaşmasını askıya aldılar
En fazla vergi ödeyen 27. isim olmuştu! Bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Ndao oldu

Bahis oynadığı iddia edilen futbolculardan bir farkı var
Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular

Büyük mağduriyet! Kendilerini kapının önünde buldular
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır

Babacan CHP'ye resti çekti: Uzatırlarsa o siciller, defterler açılır
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu

İş insanın sır ölümü! Cansız bedeni bulundu
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.