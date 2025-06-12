Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, ağaca çarparak kaza yaptı. 21 yaşındaki İpek Hançer hayatını kaybederken, sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün gece Rauf Denktaş Bulvarı'nda seyir halindeki 39 BC 352 plakalı Baran C. (20) idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri araçta bulunan İpek Hançer (21) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yaralı sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa