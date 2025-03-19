Kırklareli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kırklareli'nin Kızılcıkdere köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Kazada bin 19 yaşındaki sürücü E.S.A. yaralanırken, yanında bulunan Nazlı Görgüner yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kırklareli'nde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılcıkdere köyü yakınlarında 39 ADN 051 plakalı E.S.A. (19) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve yanında bulunan Nazlı Görgüner yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralılardan Görgüner, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa