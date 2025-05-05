Kırklareli'nde Trafik Güvenliği İçin 'Bir Kural Bir Ömür' Etkinliği Düzenlendi

Kırklareli'nde 'Bir Kural Bir Ömür' etkinliği çerçevesinde motosiklet sürücüleri trafik güvenliğine dikkat çekti.

Kırklareli'nde Trafik Haftası'nda 'Bir Kural Bir Ömür' etkinliği düzenlendi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte Vali Yardımcısı Yusuf Güler, konuma yaptı.

Güler, konuşmasında motosiklet kazalarına karışı mücadele ettiklerini ifade ederek, "Sizlerin burada gösterdiğiniz bu görüntü bizler için çok önemli. Toplum, gençlerimiz, çocuklarımız için de büyük bir anlam taşıyor" dedi.

Trafik güvenliğine değinen Güler, "Her ne kadar farkındalık eğitimlerimiz olsa da istenilen düzeyde değiliz. Özellikle bayram zamanlarında birçok insanımızın yolda vefat ettiğini görüyoruz. Ahlak ve erdem gibi değerlerimizi öncelemediğimiz sürece bu sorunları aşamayız. Öncelikle çocuklarımıza ahlaklı olmayı, ardından kurallara uymayı öğretmemiz gerekiyor" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ise Türkiye'de yaklaşık 6 milyon motosiklet bulunduğunu dile getirerek, "İlimizde 2023 yılında 15 bin 191 motosiklet denetlendi. 2024 yılında bu sayı 18 bin 464'e yükselmiştir. 2025 yılında ise denetim sayısını maksimum düzeye çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından motosiklet sürücüleri şehir turu yaparak trafik kurallarına dikkat çekti. - KIRKLARELİ