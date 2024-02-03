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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde ceza yağdı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma ekiplerince sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yapıldı. Denetimde bin 366 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen sürücülerinde belgelerine el konuldu.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerimde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarma ekiplerince sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yapıldı. Denetimde bin 366 araç ve sürücü kontrol edildi.

Denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen sürücülerinde belgelerine el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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