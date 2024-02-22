Kırklareli'nde trafik denetimlerinde ceza uygulandı
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza uygulandı. Denetimlerde 364 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 14 araç trafikten men edildi ve 9 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Kırklareli'nde polis ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesince kentte belirlenen noktalarda denetim yapıldı.
Yapılan denetimlerde 2 bin 160 araç kontrol edilirken kuralları ihlal ettiği belirlenen 364 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
Evrakları eksik olan 14 araç trafikten men edilirken 9 sürücünün ehliyetlerine el konuldu. - KIRKLARELİ