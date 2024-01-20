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Kırklareli'nde trafik denetimlerinde 7 araç trafikten men edildi

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Kırklareli'nde gerçekleşen trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı, 7 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 881 araç kontrol edilirken kuralları ihlal ettiği tespit edilen 150 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde gerçekleşen trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden sürücülere ceza yağdı, 7 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri kentte bulunan uygulama noktalarında trafik denetimi yaptı.

Denetimlerde 881 araç kontrol edilirken kuralları ihlal ettiği tespit edilen 150 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Denetimde kusurlu 7 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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