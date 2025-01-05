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Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde 297 Araç ve Sürücüsüne Ceza Kesildi

Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde 297 Araç ve Sürücüsüne Ceza Kesildi
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Kırklareli'nde jandarma trafik denetiminde 21 bin 732 araç kontrol edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle 297 araç ve sürücüsüne ceza uygulandı. Denetimlerin amacı, trafik kazalarını engelleyerek can ve mal kaybını önlemek.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde, 21 bin 732 araç kontrol edilirken, 297 araç ve sürücüsüne para cezası kesildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve otoyol jandarması tarafından sorumluluk bölgesinde trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi (SRC) almayan 16, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulunmayan 4, hız ihlalinde bulunan 50, periyodik muayenesi yapılamamış 80, sürücü belgesiz araç kullanan 36, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 15, alkollü araç kullanan 11, emniyet kemeri takılı olmayan 11 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 297 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından, trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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