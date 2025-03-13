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Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde 1788 Sürücüye Ceza

Kırklareli'nde Trafik Denetimlerinde 1788 Sürücüye Ceza
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı, yaptıkları trafik denetimlerinde bin 788 sürücüye işlem yaptı. Denetimlerde hız ihlali, emniyet kemeri kullanım eksikliği ve alkollü araç kullanımı gibi ihlallere dikkat çekildi. Ayrıca sürücülere ambulans geçiş önceliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde bin 788 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. Ekipler, geçtiğimiz ay yaptıkları denetimlerde 96 bin 926 araç ve sürücü kontrol etti.

Gerçekleşen denetimlerde hız ihlali, sürücü belgesi olmayan, emniyet kemeri kullanmayan, alkollü araç kullanan gibi trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen bin 788 sürücüye işlem yapıldı.

Öte yandan ekipler sürücüleri emniyet kemeri ve sağlık ekipleri ile müşterek olarak trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi, ambulansa yol verilmesi, hastaların en kısa sürede Sağlık Kuruluşlarına ulaştırılabilmesi adına, trafikte acil geçiş koridoru oluşturmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, araç sürücülerine bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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