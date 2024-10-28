Kırklareli'nde Trafik Denetimleri: 67 Araç Traffikten Men Edildi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 9 bin 921 araç kontrol edildi, 77 sürücüye ceza verildi ve 67 araç trafikten men edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 67 araç trafikten men edildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı.
Yapılan denetimde 9 bin 921 araç kontrol edilirken 77 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Denetimlerde 67 araç trafikten men edildi, 10 sürücünün belgelerine el konuldu. - KIRKLARELİ