Kırklareli'nde trafik denetiminde emniyet kemerinin önemi ve KADES uygulaması anlatıldı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde emniyet kemerinin önemi ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Pınarhisar, Lüleburgaz, Demirköy, Vize, Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinde trafik denetimi yaptı. Eş zamanlı gerçekleşen denetimlerde, sürücülere emniyet kemerinin ufak çaplı kazalarda ciddi yaralanmaların önüne geçtiği, çarpmanın neden olduğu sarsıntıları azalttığı konuları vurgulanarak emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı. Ayrıca sürücülere "Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır" yazılı broşürler dağıtıldı.

Denetimlerde ayrıca, sürücü ve yolculara KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. - KIRKLARELİ