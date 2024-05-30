Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'nde trafik denetiminde emniyet kemerinin önemi ve KADES uygulaması anlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerinde sürücülere emniyet kemerinin önemi ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Ayrıca broşürler dağıtıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde emniyet kemerinin önemi ve KADES uygulaması hakkında bilgi verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Pınarhisar, Lüleburgaz, Demirköy, Vize, Babaeski ve Pehlivanköy ilçelerinde trafik denetimi yaptı. Eş zamanlı gerçekleşen denetimlerde, sürücülere emniyet kemerinin ufak çaplı kazalarda ciddi yaralanmaların önüne geçtiği, çarpmanın neden olduğu sarsıntıları azalttığı konuları vurgulanarak emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı. Ayrıca sürücülere "Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır" yazılı broşürler dağıtıldı.

Denetimlerde ayrıca, sürücü ve yolculara KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma trafik KADES Güvenlik Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

 Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title