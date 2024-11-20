Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 7 Sürücünün Belgelerine El Konuldu
Kırklareli Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde, 11 bin 928 araç kontrol edildi ve trafik kurallarını ihlal eden 7 sürücünün belgelerine el konuldu.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 7 sürücünün belgelerine el konuldu.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Jandarma ekipleri, denetimlere 11 bin 928 araç kontrol etti.
Denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanırken, 7 sürücünün belgelerine de el konuldu. - KIRKLARELİ