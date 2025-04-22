Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 470 Sürücüye İşlem Yapıldı
Kırklareli Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerinde 23 bin 761 araç kontrol edildi ve 470 sürücüye trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapıldı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 470 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. Ekipler, 09 - 15 Nisan 2025 tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 23 bin 761 aracı kontrol etti. Gerçekleşen denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 470 sürücüye işlem yapıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa