Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 431 Sürücüye İşlem Yapıldı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 431 sürücüye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde 21 bin 71 aracı kontrol etti. Lastik kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 431 sürücüye işlem yapıldı. - KIRKLARELİ