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Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 431 Sürücüye İşlem Yapıldı

Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 431 Sürücüye İşlem Yapıldı
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 21 bin 71 araç kontrol edilerek, 431 sürücüye trafik kurallarını ihlal ettikleri için işlem yapıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 431 sürücüye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde 21 bin 71 aracı kontrol etti. Lastik kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 431 sürücüye işlem yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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