Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 395 Sürücüye İşlem Yapıldı
Kırklareli Jandarma Komutanlığı'nın 26 Şubat - 04 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde, 22 bin 974 araç kontrol edildi ve trafik kurallarını ihlal eden 395 sürücüye işlem uygulandı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 395 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. Ekipler, 26 Şubat - 04 Mart 2025 tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 22 bin 974 aracı kontrol etti. Gerçekleşen denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 395 sürücüye işlem yapıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa