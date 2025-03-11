Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 395 Sürücüye İşlem Yapıldı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 395 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. Ekipler, 26 Şubat - 04 Mart 2025 tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 22 bin 974 aracı kontrol etti. Gerçekleşen denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 395 sürücüye işlem yapıldı. - KIRKLARELİ