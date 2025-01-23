Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 333 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kırklareli'nde trafik denetiminde 333 sürücüye işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. Ekipler, yaptıkları denetimlerde 23 bin 127 aracı kontrol etti. Lastik kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, kural ihlali yapan 333 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca, alkollü araç kullandığı tespit edilen 12 sürücünün belgelerine el konuldu. - KIRKLARELİ