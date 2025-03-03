Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 307 Sürücüye İşlem Yapıldı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 307 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde yaptıkları denetimlerde 20 bin 340 aracı kontrol etti. Denetimlerde trafik kuralı ihlali yapan 307 sürücüye işlem yapıldı. Ekipler sürücüleri ambulansa trafikte acil geçiş koridoru oluşturmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirerek broşür dağıttı. - KIRKLARELİ