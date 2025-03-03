Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 307 Sürücüye İşlem Yapıldı
Kırklareli Jandarma Komutanlığı, yaptıkları trafik denetimlerinde 20 bin 340 aracı kontrol ederek 307 sürücüye işlem uyguladı. Denetimlerde sürücüler, ambulansa acil geçiş koridoru oluşturma konusunda bilgilendirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 307 sürücüye işlem yapıldı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde yaptıkları denetimlerde 20 bin 340 aracı kontrol etti. Denetimlerde trafik kuralı ihlali yapan 307 sürücüye işlem yapıldı. Ekipler sürücüleri ambulansa trafikte acil geçiş koridoru oluşturmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirerek broşür dağıttı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa