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Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 290 Sürücüye Ceza

Kırklareli'nde Trafik Denetiminde 290 Sürücüye Ceza
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik denetimlerinde 20 bin 57 araç kontrol edildi, 290 sürücüye ceza uygulandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen trafik denetiminde 290 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. Ekipler, 12 - 18 Mart 2025 tarihleri arasında yaptıkları denetimlerde 20 bin 57 aracı kontrol etti. Gerçekleşen denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 290 sürücüye işlem yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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